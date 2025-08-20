Россия ввела ответные санкции в отношении 21 подданного Великобритании

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 60 0

В список попали представители СМИ, НПО, консалтинговых и экспертных организаций.

Россия ввела ответные санкции против 21 гражданина Великобритании

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Россия ввела ответные санкции против 21 подданного Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

В санкционный список вошли представители британских средств массовой информации, неправительственных организаций, консалтинговых компаний и экспертного сообщества. Ограничения предполагают блокировку активов и запрет на въезд на территорию России.

Данный шаг стал ответом Москвы на недавние санкции Лондона, введенные против российских граждан и организаций. Подобные меры направлены на защиту национальных интересов и противодействие попыткам внешнего давления.

За последние недели Великобритания расширила антироссийские санкции, включив в них пять организаций и трех физических лиц. Ограничения коснулись заморозки активов и запретов на оказание некоторых финансовых услуг. Такие меры необходимы для усиления давления на Москву в контексте продолжающегося конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что европейцы пытаются мешать переговорам России и США. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

