Ранее 15 августа в Анкоридже прошла встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
Европейские лидеры активно препятствуют процессу мирных переговоров и восстановлению отношений между Россией и США, заявил спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.
По его словам, европейские политики оправдывают свои действия недоверием к России, используя этот предлог для блокирования диалога и подрыва усилий по налаживанию мирных контактов между Москвой и Вашингтоном.
Ранее, 15 августа, в Анкоридже состоялась встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которой обсуждались долгосрочные механизмы урегулирования конфликта на Украине. Несмотря на достигнутые предварительные договоренности, давление со стороны европейских стран не ослабевает, и они по-прежнему создают препятствия для достижения устойчивого мира.
Президент США также провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и ключевыми европейскими фигурами в Белом доме 18 августа, продолжая поддерживать открытый диалог с Российской Федерацией. Тем не менее, в Европейском союзе сохраняется серьезный скептицизм в отношении России, а антироссийские санкции остаются в силе.
Дополнительно стоит отметить, что напряженность между США и ЕС по вопросу подходов к Украине усиливает сложность международных отношений. США стремятся к поиску решений через прямые переговоры с Россией, в то время как европейские страны придерживаются более жестких позиций и настаивают на продолжении санкционной политики. Этот раскол среди западных союзников усложняет формирование единой стратегии по урегулированию конфликта.
