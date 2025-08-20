Дмитриев: европейцы пытаются мешать переговорам России и США

Ранее 15 августа в Анкоридже прошла встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Дмитриев: европейцы пытаются мешать переговорам России и США

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Европейские лидеры активно препятствуют процессу мирных переговоров и восстановлению отношений между Россией и США, заявил спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

По его словам, европейские политики оправдывают свои действия недоверием к России, используя этот предлог для блокирования диалога и подрыва усилий по налаживанию мирных контактов между Москвой и Вашингтоном.

Ранее, 15 августа, в Анкоридже состоялась встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которой обсуждались долгосрочные механизмы урегулирования конфликта на Украине. Несмотря на достигнутые предварительные договоренности, давление со стороны европейских стран не ослабевает, и они по-прежнему создают препятствия для достижения устойчивого мира.

Президент США также провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и ключевыми европейскими фигурами в Белом доме 18 августа, продолжая поддерживать открытый диалог с Российской Федерацией. Тем не менее, в Европейском союзе сохраняется серьезный скептицизм в отношении России, а антироссийские санкции остаются в силе.

Дополнительно стоит отметить, что напряженность между США и ЕС по вопросу подходов к Украине усиливает сложность международных отношений. США стремятся к поиску решений через прямые переговоры с Россией, в то время как европейские страны придерживаются более жестких позиций и настаивают на продолжении санкционной политики. Этот раскол среди западных союзников усложняет формирование единой стратегии по урегулированию конфликта.

