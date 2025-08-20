МАХ оказал содействие МВД России в поимке подозреваемого в хищении средств

Центр безопасности мессенджера МАХ оказал содействие МВД России в поимке подозреваемого в хищении денежных средств у жительницы Курска. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

«Задержание жителя Ростовской области, который подозревается в первом случае дистанционного хищения с использованием мессенджера МАХ, стало возможным в том числе благодаря информации, которую Центр безопасности МАХ оперативно передал по запросу МВД», — говорится в сообщении.

По словам представителей мессенджера, при помощи переданных данных полиция оперативно установила личность подозреваемого и выяснила, что он исполнял роль посредника при переводе денежных средств мошенникам за рубежом.

Утоняется, что пострадавшая сможет вернуть украденные деньги, так как они не попали к злоумышленникам, а были заблокированы на счете.

Отмечается, что центр безопасности МАХ работает с жалобами пользователей и пресечением мошеннических активностей. Специалисты центра используют автоматизированные технические системы и отслеживают обращения круглосуточно.

По данным представителей мессенджера, в июле благодаря работе Центра уже было заблокировано более десяти тысяч телефонных номеров мошенников. Они чаще всего пытались выдать себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или государственных сервисов.

Также было удалено более 32 тысяч вредоносных и спам-документов до нанесения ущерба пользователям. Центр безопасности навсегда блокирует аккаунты, которые предпринимали попытки мошеннических действий на платформе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в MAX внедрили новый способ защиты учетной записи на Госуслугах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.