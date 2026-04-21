«Ничего сверхъестественного»: как выглядят реальные ученые из поселка астрономов

Сценарист Мотина-Супонева: Астрономы — не звездочеты в колпаках, а обычные люди

Сценарист фильма «Температура Вселенной» Ольга Мотина-Супонева объяснила суть его названия и рассказала, какие истины открылись команде проекта во время работы. В первую очередь это история о людях и судьбах, которые они проживают в разных уголках планеты, — одних и тех же человеческих сюжетах, не зависящих от профессии, взглядов, опыта.

И уж тем более от движения звезд и планет Млечного пути. Поэтому важно было объединить высокие знания с самыми простыми и понятными явлениями и чувствами.

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Мотина-Супонева подчеркнула, что кроме философского смысла хотела вложить в название картины отсылку к неумолимой науке. Температура Вселенной — это научный термин, мера средней кинетической энергии частиц вещества или излучения, подразумевающая конкретные цифры.

«Для нас это было, наверное, что-то такое, что отражает температуру внутреннего состояния человека, его чувств, скорее, и как это отражается в целом в мире, во Вселенной, во взаимоотношениях друг с другом. То есть я бы назвала это температурой чувств — насколько мы накаляемся, насколько мы остываем в зависимости от того, что происходит между нами и в нашей жизни, и как это в результате соизмеряется с большим пространством, в котором мы живем», — пояснила сценарист.

Действие фильма происходит в реально существующем поселке астрономов Нижний Архыз в Карачаево-Черкесии, где находится Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (САО РАН). Прежде чем начать работу над картиной, режиссер Виктор Шамиров побывал там и встретился с учеными, уединившимися в горном ущелье ради изучения звезд. И представления людей, далеких от астрономии, не совпали с действительностью.

«Это совершенно не монтировалось с тем, какие люди на самом деле перед нами предстали. То есть это совершенно простой бытовой человек, если его вот так в жизни увидишь, никогда не подумаешь, что это тот, кто каждый день изучает звезды. И когда мы с ними общались, ни в их терминах, ни в том, как они рассказывали про свою работу, не было ничего сверхъестественного», — отметила Мотина-Супонева.

Для сценариста удивительно, что специалисты обсерватории могут говорить с далекими от науки людьми на их языке, хотя они каждый день имеют дело с законами мироздания, целой Вселенной, непостижимой для большинства. Автор использовала свое открытие на благо будущего фильма и включила в сюжет некоторые фрагменты бесед с учеными.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.