Владимир Шинкарев: геолог, писатель, философ, придумавший легендарную арт-группу

В Петербурге умер основатель творческого объединения «Митьки» Владимир Шинкарев

Художник, с которым последние три десятилетия ассоциировался город на Неве. Писатель, который создал образ настоящего творца Северной столицы. Философ, определивший эстетику уникального творческого союза в искусстве, получившего название «Митьки». Это все об одном человеке, Владимире Шинкареве, о смерти которого накануне узнал Петербург.

Добрый, бесхитростный, меланхоличный. В тельняшке, склонный к задушевным беседам и употреблению алкоголя. Так он видел свой архетип и таким был сам. О настоящем художнике рассказывает корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

Его работы выставлялись в Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Рио-де-Жанейро. Картины Владимира Шинкарева хранятся в лучших музейных коллекциях. А он так и остался братушкой в тельняшке, который просто любил Петербург.

«Вообще подсчитано, что на собственный труд может жить только примерно 10-15 процентов художников в мире. Все остальные живут за счет своих семей. За свое искусство не прожить, конечно», — говорил Владимир Шинкарев в 2021 году.

Геолог по образованию, писатель, удивлявший друзей своими картинами. Неординарный и невероятно добрый, Шинкарев в 1980-е случайно стал основателем целого движения в искусстве, когда в книге описал своего друга.

«Шинкарев с Шагиным были хорошо знакомы, и Митя, конечно, ярчайшая личность, харизматичная. И Шинкарев, глядя на Митю, создал это произведение „Митьки“ — якобы движение, которого не было», — сказал музыкальный продюсер, писатель, в 1980-е организатор многих подпольных концертов Олег Коврига.

Образ советского неформала, пьяницы и шалопая, жаждущего только самовыражения, тут же собрал единомышленников — поэтов, писателей, художников, музыкантов. Творческое объединение превратилось в целую субкультуру. Теплота, ирония, простодушие — и это в годы перестройки, когда казалось, что вокруг лишь нищета и злоба. Такие родные каждому россиянину «митьки» многим показали свет во мраке.

«Владимир Николаевич, по моему мнению, легализовал доброту. Мы этот бренд увековечили в прямом смысле — это я буду считать памятником Владимиру Николаевичу Шинкареву», — сказал художник Олег Лукьянов.

«Он был всегда одновременно меланхоличным и ироничным. Это такое вот несочетаемое сочетание, которое только он мог в себе хранить», — сказала директор галереи и куратор ретроспективной выставки Владимира Шинкарева Серафима Кострова.

Городской фольклор с упрощенными фигурами и яркими цветами — «Митьки» осознанно отказались от академизма как от лишнего пафоса. Тем не менее сам Шинкарев был настоящим ценителем высокого искусства.

«Как все нормальные люди, терпеть не мог фальшь и ценил подлинное все. Для меня самое главное, что он безукоризненно разбирался в людях», — сказал художник, один из основателей ленинградской арт-группы «Митьки» Александр Флоренский.

Идеолог «Митьков» был уверен, что художник должен учиться и трудиться — до последнего вздоха.

«Я его так не воспринимаю, что он совсем ушел. И я думаю, будут его еще изучать, о нем писать, и много чего еще будет. То есть это как бы только начало. И памятники ставить еще начнут. Вот. И называть через него, может быть, какие-то планеты», — сказал художник, организатор творческой группы «Митьки» Дмитрий Шагин.

А открытки, уличные зарисовки и даже эта кошка в тельняшке, крадущаяся по карнизу, — доказательства: этой митьковской простотой и иронией Петербург пропитан навсегда.

