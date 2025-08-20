«Испытывал страх»: победивший рак Сафронов о подготовке к рождению ребенка

Сергей Сафронов: сдавали анализы при планировании ребенка с женой

Победивший рак иллюзионист Сергей Сафронов тщательно проверял здоровье до зачатия второго общего со своей женой Екатериной ребенка. При этом, у супругов был запасной план. О подготовке к рождению малыша артист рассказал в интервью Starhit.ru.

«Когда мы с Катей поняли, что хотим второго общего ребенка, я начал сдавать анализы, чтобы быть уверенным, насколько у меня здоровые клетки. Врачи дали добро, сказали, что я могу смело становиться отцом, клетки восстановились», — поделился он.

По словам Сергея, у них с супругой был и другой план с заморозкой биоматериала. Сафронов прошел лучевую химиотерапию, и его предупредили о возможных последствиях лечения. Однако все сложилось лучшим образом — семья объявила о скорейшем пополнении.

Также Сафронов поделился, что шестилетняя дочь Алиса с нетерпением ждет брата или сестру. Постоянно целует свою маму в живот и гладит его. При этом, несмотря на то, что иллюзионист ребенка с женой планировал, он признается, что его до сих пор одолевают сомнения в отцовских силах.

«Конечно, одно дело — планировать ребенка, другое — представлять, как он будет расти, какой у него будет характер. Это очень волнительно. Я даже испытал некий страх и поделился им с Катей: „А справлюсь ли? Потяну ли? Хватит ли у меня сил? Хватит ли здоровья? А случись что со мной, что будет с детьми?“ Но потом я представил, как же будет круто — четверо детей!» — рассказал Сергей.

Пара уже знает пол малыша, однако супруги предпочли оставить его в секрете.

Сергей и Екатерина поженились в 2017 году, через год у них родилась общая дочь Алиса. А в 2021 году иллюзионисту поставили диагноз — лимфома Ходжкина. Через пару лет Сафронов победил рак и стал тщательно следить за здоровьем — отказался от вредных привычек и занялся спортом.

У артиста есть двое детей от первого брака — 15-летняя Алина и 13-летний Владимир. Экс-супруга Сергей находится в отличных отношениях с его нынешней женой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве появится первый в мире инновационный цирк. Об этом рассказал Сергей Сафронов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.