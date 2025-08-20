Лихачев выступил на концерте к 80-летию атомной промышленности

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив

Гендиректор госкорпорации «Росатом» исполнил песню «Любимый город».

Фото, видео: 5-tv.ru

Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев спел и сыграл на гитаре перед началом массового торжественного мероприятия «Эра мечтателей», которое посвящено 80-летию атомной российской промышленности. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На сцене Лихачев исполнил песню «Любимый город» совместно с музыкальной группой Uma2rman. Выбранная композиция о Нижнем Новгороде. Также Алексей выступил с праздничной речью, где отметил важность творческого начала в освещении атомной промышленности РФ.

«Это и концерт, и спектакль, и кадры старой кинохроники, и актуальные репортажи, это фантастическая повесть и истории самых обычных вроде бы людей. Все это — летопись, летопись атомной промышленности, опирающейся на плечи гигантов, гордо смотрящих в сегодняшний день и направленных, конечно, в завтрашний день», — подчеркнул он.

Состоялось мероприятие на футбольном стадионе «Нижний Новгород». Уточнялось, что на концерт пришли примерно 30 тысяч зрителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская атомная промышленность отмечает 80-летие.

