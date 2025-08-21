ЦАХАЛ атаковал цели шиитского движения «Хезболла» на юге и востоке Ливана

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

О последствиях авианалета сведений не приводилось.

Фото: Reuters/Hatem Khaled

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по целям шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Под них попали склады с оружием и пусковая ракетная установка, о чем стало известно из сообщения армейской пресс-службы.

При этом портал Lebanon 24, передал, что израильские истребители атаковали наземные цели и на востоке Ливана. По информации источника, самолеты выпустили ракеты по предполагаемым огневым позициям «Хезболла» в ущелье Вади-Изза в южном регионе Иклим-эт-Туффах.

Базы шиитских боевиков в окрестностях города Баальбек возле границы с Сирией также подверглись бомбардировке. Взрывы были зафиксированы в районах Бритель, Джанта и Джуруд-эль-Хрейби.

К настоящему моменту о последствиях авианалета сведений не приводилось.

Представитель израильской армии Авихай Эдри заявил о том, что эти атаки были предприняты в ответ на действия движения «Хезболла», которое нарушило соглашение о прекращении огня. Он отметил, что шиитская милиция неоднократно пробовала переправить оружие через сирийско-ливанскую границу, а после этих попыток начала восстановление военной инфраструктуры в районах, которые подверглись воздушным ударам.

Ранее писал 5-tv.ru, ЦАХАЛ начал наступление на Газу.

