«Разрушить и осквернить»: в Раде раскрыли роль Зеленского в вывозе мощей из Киево-Печерской лавры

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Все действия со святынями необходимо осуществлять специально обученным людям, приближенным к вере.

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

Зеленский играет не последнюю роль в вывозе мощей из Киево-Печерской лавры

Президент Украины Владимир Зеленский играет не последнюю роль в вывозе мощей из Киево-Печерской лавры. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Гонение на Украинскую православную церковь (УПЦ), уничтожение нашей церкви, уничтожение лавры сегодня — кощунские демонские действия по отношению к нашим святыням, к нашим святым и к нашим мощам — это дело рук лично Зеленского», — пояснил он.

Как отметил политик, на Зеленском личная ответственность за преследования верующих людей, а также за неподобающие действия, направленные в сторону лавры. Дмитрук напомнил, что митрополит Армений Яковенко находится в тюремном заключении.

К тому же депутат подчеркнул, что все действия с мощами необходимо осуществлять специально обученным священникам, которые обладают соответствующим церковным саном. При этом должны строго соблюдаться дни таких изменений. В настоящее время, заявил Артем, все это делают люди, «которые не имеют никакого отношения к православию, к вере».

«Их цель — разрушить, их цель — осквернить, их цель — потерять, чтобы эта основа [для примирения РФ и Украины] была для нас потеряна. Но, конечно, это сделать невозможно», — подытожил политик.

Ранее, писал 5-tv.ru, в ООН выразили беспокойство преследованием Русской православной церкви (РПЦ) и Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине.

