Вице-президент США Вэнс молится о мире в преддверии встречи Путина и Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что молится о достижении мира в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом политик написал у себя в социальных сетях.

«Молюсь о мире в предстоящие дни», — говорится в его публикации.

Вэнс также поблагодарил Трампа за его лидирующую роль в предстоящих переговорах на Аляске.

Встреча президентов России и США пройдет 15 августа. Она начнется в 22:00 по Москве на базе ВВС США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Центральной темой беседы станет урегулирование конфликта на Украине.

Известно, что сперва Путин и Трамп поговорят лично, затем состоятся переговоры с участием двух делегаций. Нашу сторону представляют, в том числе министр иностранный дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и помощник президента Юрий Ушаков. От Америки в саммите примут участие: госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Ранее 5-tv.ru писал, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев встретил медведя на Аляске перед саммитом.

