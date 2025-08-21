«В моем детстве такого не было»: Акинфеев о футбольном турнире своего имени

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 62 0

Спортсмен планирует вывести соревнования на многонациональный уровень.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Футболист Акинфеев мечтает сыграть «Кубок» на «Арене Химки»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал наличие кубка, названного в его честь. Этим спортсмен поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Футболист обозначил свои цели по развитию международного футбольного турнира «Кубка Игоря Акинфеева», где участвуют детские команды.

«Мы развиваемся, и есть цель развиваться все больше и больше. Сыграть на „Арене Химки“ — большое подспорье. Тут были и чемпионства ЦСКА, и матчи Лиги чемпионов. Привезти свой турнир на этот стадион — мечта», — поделился голкипер.

При этом Акинфеев отметил, что планирует сделать турнир многонациональным, поэтому собирается брать команды из ЮАР, Аргентины, Бразилии и других государств.

«Этот турнир — искренние переживания детей за результат, голы, сейвы. В моем детстве такого не было», — пояснил спортсмен.

Ранее 5-tv.ru писал, что футбольный клуб (ФК) ЦСКА в восьмой раз стал обладателем Суперкубка России. До этого победы ФК пришлись на 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 и 2018 годы. В этот раз команда приблизилась к рекорду «Зенита», в зачете которого девять трофеев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
«Бумажный маневр»: как Украина пытается хитрить с территориями
15:53
Умерла заслуженная артистка России Валентина Костюкова
15:46
Сохранить для будущего: профессор МХАТ рассказал о значении съемки спектаклей
15:32
Символ объединения: в России готовятся отметить День государственного флага
15:14
Спуститься — труднее: что известно о маршруте россиянки на пик Победы в Киргизии
15:05
Путин утвердил состав делегации РФ для 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Сейчас читают

Работа «Гиацинта» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
«Разрушить и осквернить»: в Раде раскрыли роль Зеленского в вывозе мощей из Киево-Печерской лавры
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс