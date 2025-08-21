«В моем детстве такого не было»: Акинфеев о футбольном турнире своего имени

Футболист Акинфеев мечтает сыграть «Кубок» на «Арене Химки»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал наличие кубка, названного в его честь. Этим спортсмен поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Футболист обозначил свои цели по развитию международного футбольного турнира «Кубка Игоря Акинфеева», где участвуют детские команды.

«Мы развиваемся, и есть цель развиваться все больше и больше. Сыграть на „Арене Химки“ — большое подспорье. Тут были и чемпионства ЦСКА, и матчи Лиги чемпионов. Привезти свой турнир на этот стадион — мечта», — поделился голкипер.

При этом Акинфеев отметил, что планирует сделать турнир многонациональным, поэтому собирается брать команды из ЮАР, Аргентины, Бразилии и других государств.

«Этот турнир — искренние переживания детей за результат, голы, сейвы. В моем детстве такого не было», — пояснил спортсмен.

Ранее 5-tv.ru писал, что футбольный клуб (ФК) ЦСКА в восьмой раз стал обладателем Суперкубка России. До этого победы ФК пришлись на 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 и 2018 годы. В этот раз команда приблизилась к рекорду «Зенита», в зачете которого девять трофеев.

