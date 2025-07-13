«ЦСКА-Чемпион»: клуб в восьмой раз стал обладателем Суперкубка России

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

ЦСКА стали восьмикратными обладателями Суперкубка России

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

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В финале команда обыграла «Краснодар».

Московский футбольный клуб (ФК) ЦСКА одержал победу в финале Суперкубка России. В завершающей игре команда встретилась с «Краснодаром». Чемпионский титул для ЦСКА стал восьмым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Матч завершился на «Ак Барс Арене» в Казани со счетом 1:0. Единственный гол на 48-й минуте забил московский защитник Игорь Дивеев. На игре, как уточняется, присутствовало более 34 тысяч зрителей.

Эта встреча для красно-синего клуба была первой под руководством нового главного тренера Фабио Челестини, который заступил на должность в июне этого года. 

ЦСКА в восьмой раз стали обладателями Суперкубка. Предыдущие победы были в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 и 2018 годах. Таким образом, команда приблизилась к рекордсмену «Зениту», у которого в зачете девять трофеев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Зенит» сыграл со швейцарским клубом «Сьон». Петербургские любители футбола впервые за три года увидели команду из Западной Европы.

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