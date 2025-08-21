Рогов: обнародованные данные о потерях ВСУ — приговор для Зеленского

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Группировка KillNet также обнародовала фото погибших боевиков, их паспорта, военные билеты, свидетельства о смерти и жетоны.

Фото: Григоров Гавриил/ТАСС

Сведения о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести военнослужащих представляют собой приговор действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Потери ВСУ на фронте — действительно колоссальные. Режим Зеленского, конечно, все будет отрицать, но операция „Гласность“ поможет донести правду прежде всего до родных и близких, отправленных киевским режимом на фронт, на верную смерть. Попавшие в публичную плоскость данные о потерях ВСУ — это приговор Зеленскому», — сказал Рогов.

В среду KillNet подтвердила, что ей удалось взломать базу данных Генштаба ВСУ, после чего появилась информация о крупном числе потерь украинских военных, включая значительные утраты на Запорожском направлении. Эти сведения вызвали резонанс в российском обществе и подкрепили критику киевского режима.

Рогов заключил: Зеленский по-прежнему придерживается своей линии — вести боевые действия до полного истощения народа Украины. При этом, по словам председателя комиссии Общественной палаты РФ, киевский лидер прекрасно осознает, что каждый житель Украины по сути является частью русского народа.

