Умерла заслуженная артистка России Валентина Костюкова

Причина смерти не названа.

Фото: ВКонтакте/ГКУК «Русский драмтеатр им. М.Горького»/public216451584

Умерла заслуженная артистка России Валентина Костюкова. Ей был 81 год. Об этом сообщили в пресс-службе Русского драматического театра им. М. Горького.

«Русский драматический театр им. М. Горького с глубочайшим прискорбием сообщает, что 20 августа 2025 года на 82 году жизни безвременно скончалась заслуженная артистка Российской Федерации Валентина Борисовна Костюкова», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

С 1974 года Костюкова работала в Русском драматическом театре им. М. Горького, ныне известном как Кабардино-Балкарский русский театр.

За свою карьеру она исполнила множество ярких ролей, среди которых Лидия в «Бешеных деньгах» А. Островского, Инесса в «С любовью не шутят» П. Кальдерона, мать в драме Г. Мдивани «Баллада о матери», Анисья в «Власти тьмы» Л. Толстого, Розалия в «Семье преступника» П. Джакометти, Цезарина в «Тропе шпиона» по пьесе Александра Дюма и другие.

