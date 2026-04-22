Девять взрослых и двое детей пострадали из-за обрушения дома в Сызрани

Одиннадцать человек, среди них двое детей, пострадали в ходе частичного обрушения подъезда многоквартирного дома в Сызрани. Об этом сообщили в МЧС России.

На место происшествия направили дополнительные пожарно-спасательные подразделения, включая сотрудников Волжского спасательного центра России и аэромобильную группировку регионального ГУ МЧС.

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков держит на личном контроле ход поисково-спасательных работ.

Ранее губернатор Самарской области сообщил, что причиной обрушения стала атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Сотрудники следственного управления СК РФ по Самарской области выехали на место ЧП, сформирована команда из наиболее квалифицированных следователей и криминалистов для расследования катастрофы.

Всего к ликвидации последствий обрушения привлекли более 300 человек и свыше 80 единиц техники. На месте периодически объявляют минуты тишины, чтобы установить возможные места нахождения людей.

