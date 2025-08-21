По словам представителя МИД РФ, Киев хочет подавить этническую, языковую и духовную идентичность народа.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
МИД РФ: разговор о независимости Украины возможен после отказа от неонацизма
Обсуждать независимость Украины сложно, поскольку власти Киева проводят политику, направленную против русской культуры и населения. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Об истинной независимости Украины можно будет говорить, когда в Киеве вернутся к истокам собственной государственности, прекратят неонацистскую политику по истреблению всего русского и безобразную дискриминацию окормляющей миллионы украинцев Украинской православной церкви», — отметила Захарова.
Также официальный представитель МИД России уточнила, что праздник в честь независимости Украины, который пройдет 24 августа, является «танцами на костях украинцев». Все потому, что Киев хочет подавить этническую, языковую и духовную идентичность народа.
Захарова отметила, что, несмотря на усилия России и США по урегулированию украинского кризиса, Киев продолжает атаковать мирное население России и обстреливать гражданские объекты.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мария Захарова ответила президенту Финляндии Александру Стуббу на его сравнение Украины с Финляндией в 1944 году.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
82%
Нашли ошибку?