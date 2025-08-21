Захарова указала на неонацистскую политику Киева по истреблению всего русского

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

По словам представителя МИД РФ, Киев хочет подавить этническую, языковую и духовную идентичность народа.

Захарова заявила о неонацистской политике Киева против всего русского

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

МИД РФ: разговор о независимости Украины возможен после отказа от неонацизма

Обсуждать независимость Украины сложно, поскольку власти Киева проводят политику, направленную против русской культуры и населения. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Об истинной независимости Украины можно будет говорить, когда в Киеве вернутся к истокам собственной государственности, прекратят неонацистскую политику по истреблению всего русского и безобразную дискриминацию окормляющей миллионы украинцев Украинской православной церкви», — отметила Захарова.

Также официальный представитель МИД России уточнила, что праздник в честь независимости Украины, который пройдет 24 августа, является «танцами на костях украинцев». Все потому, что Киев хочет подавить этническую, языковую и духовную идентичность народа.

Захарова отметила, что, несмотря на усилия России и США по урегулированию украинского кризиса, Киев продолжает атаковать мирное население России и обстреливать гражданские объекты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мария Захарова ответила президенту Финляндии Александру Стуббу на его сравнение Украины с Финляндией в 1944 году.

