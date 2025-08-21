«Подопытные кролики»: в Австрии девочка-подросток провела трепанацию черепа

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 70 0

Пациент узнал о случившемся спустя несколько месяцев после операции из СМИ.

В Австрии хирург позволила провести трепанацию черепа пациенту

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Banneyer

В Австрии девочка-подросток провела трепанацию черепа

В Университетской клинике города Грац в Австрии хирург разрешил своей 13-летней дочери просверлить отверстие в черепе пациента во время экстренной операции. Об этом сообщила австрийская газета Kronen Zeitung.

«Вы лежите там. Не по своей воле, без сознания, и становитесь подопытными кроликами. Наверное, по-другому и не скажешь Это невозможно. Вы не можете этого сделать», — высказался адвокат пострадавшего Петер Фрайбергер.

Операция была проведена экстренно после серьезной травмы головы пациента из-за несчастного случая в лесу, из которого его доставили вертолетом. При этом хирургическое вмешательство прошло без явных осложнений.

Прокуратуры Граца начала расследование после анонимной жалобы. Хирург и еще один сотрудник уже уволены, дело получило широкий общественный резонанс. Сам пациент узнал о произошедшем только спустя несколько месяцев из СМИ.

Расследование продолжается, чтобы выявить все обстоятельства произошедшего. Пять человек до сих пор находятся под следствием.

