Площадь природного пожара в Крыму достигла семи тысяч гектаров

Площадь природного пожара в Крыму, предварительно, составляет около семи тысяч гектаров. Стихийное бедствие поставило под опасность четыре села, но их удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Благодаря общим усилиям огнеборцев, администрации и добровольцев была ликвидирована угроза распространения на населенные пункты Малиновка, Лучевое, Северное, Васильевка в Белогорском и Раздольненском районах Крыма», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, огонь охватил территорию в Белогорском и Советском районах республики. Для тушения возгорания задействованы более 330 сотрудников МЧС и около 70 единиц техники, включая два вертолета Ми-8, с которых сброшено 81 тонны воды. На земле пожарные используют ранцевые огнетушители, хлопушки и спецтехнику для пролива кромки огня.

С тех пор, как начался пожар, площадь возгорания увеличилась до семи тысяч гектаров. Ситуация остается сложной, но благодаря скоординированной работе пожарных удается предотвратить угрозу для населенных пунктов. Активные усилия по ликвидации пожара продолжаются.

В июле и августе спасатели боролись с крупными пожарами в Симферопольском районе, Феодосии и других районах полуострова, где огонь охватывал от нескольких до десятков гектаров.

