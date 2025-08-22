Apple договаривается с властями РФ и бизнесом о предустановке магазина RuStore

«Известия»: Apple договаривается с властями РФ о предустановке магазина RuStore

Представители американской корпорации Apple ведут переговоры с российскими властями, институтами развития и бизнесменами о предустановке магазина RuStore на свои устройства. Это значит, что вскоре заблокированные в App Store приложения банков и других организаций из РФ могут вернуться на iPhone. Об этом сообщают журналисты «Известий» со ссылкой на три источника, знакомые с участниками обсуждений.

По данным издания, один из информаторов, связанный с правительством РФ, также подтвердил информацию о переговорах. Отмечается также, что в процессе неформального общения участников потенциальной сделки компания Apple пообещала Минцифры не препятствовать размещению RuStore в магазине приложений App Store.

Представители Минцифры, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Apple пока не ответили на запросы прессы. В офисе соцсети VK, являющейся оператором RuStore, отказались от комментариев. Но если факт переговоров подтвердится, а затем RuStore появится в App Store, это станет сенсацией. Такое мнение высказал партнер ComNews Research Леонид Коник.

Как отметил эксперт, пока сломать монополию удалось лишь Евросоюзу с помощью закона «О цифровых рынках». Этот закон в 2024 году обязал Apple допускать альтернативные магазины приложений в App Store, а разработчикам позволил отказываться от использования системы платежей Apple, если их не устраивает комиссию, достигающую 30%. Как подчеркивают журналисты «Известий», представители рынка РФ не исключают, что RuStore появится в российских гаджетах Apple этой осенью.

Строить такие предположения позволяют, в частности, вступающие в сиду 1 сентября поправки в закон «О защите прав потребителя». Они предписывают проводить установку российских магазинов приложений на все реализуемые в РФ планшеты и смартфоны. И если магазин RuStore невозможно будет установить, смартфон будет считаться дефектным, что в свою очередь невыгодно с юридической точки зрения продавцам.

