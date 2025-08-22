Ценные разведданные: как проходил штурм Александро-Шультино
Наши бойцы сейчас прокладывают путь к Константиновке. И теперь город зажат нашей армией еще и с юго-востока.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Найденные вражеские смартфоны помогли при освобождении Александро-Шультино
Эксклюзив «Известий» с передовой. Найденные вражеские смартфоны помогли при освобождении Александро-Шультино. Как рассказали нам сами бойцы, гаджеты удалось взломать. Из них вытащили ценные разведданные: маршруты противника, точки эвакуации, координаты пунктов управления.
С этой информацией на руках, разведчики работают непосредственно у вражеских позиций. Один рейд может растянуться на несколько недель. И тут самое важное — не раскрывать своё присутствие.
«В общей сложности два месяца продлилась боевая задача. В приоритете было максимально тише зайти, так сказать, к нему ближе к тыловым позициям, вот, чтобы оттуда вести разведку», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Страх».
По вражеским координатам бьют артиллеристы. А уже затем происходит зачистка. Бойцы сейчас прокладывают путь к Константиновке. И теперь город зажат нашей армией еще и с юго-востока.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
82%
Нашли ошибку?