В ДНР задержали двух причастных к покушениям на чиновников РФ агентов Украины

|
Дарья Орлова
Они также принимали участие в подготовке терактов.

Фото, видео: Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

На территории Донецкой Народной Республики (ДНР) задержаны два агента военной разведки Украины. Известно, что они причастны к двум эпизодам подрыва машин и подготовке двух терактов на территории РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фигуранты дела дали признательные показания. Сейчас они заключены под стражу.

Агентурная группа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины включала в себя двух граждан РФ 1987 и 1997 годов рождения. В марте и декабре прошлого года они подорвали автомобили сотрудников правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного работника УФСИН РФ по ДНР.

Задержанные также готовили теракт в отношении главы одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, являющегося участником специальной военной операции.

«Установлено, что житель Донецка 1987 года рождения был завербован украинскими спецслужбами в 2022 году в качестве резидента. Ему были поставлены задачи по подготовке терактов, вербовке исполнителей и передаче им взрывных устройств. Связь с куратором злоумышленник поддерживал посредством мессенджера Telegram», — уточнили в ЦОС ФСБ.

В ходе выполнения задания злоумышленник конфиденциально привлек к противоправной деятельности своего знакомого, мужчину 1997 года рождения. Тот дважды приезжал в Москву в 2023 году с целью сбора данных о проживании российского журналиста.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Государственная измена», «Террористический акт» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ России пресекла деятельность украинских диверсантов в Брянской области.

