ФСБ России пресекла деятельность украинских диверсантов в Брянской области

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

В их обучении участвовали сотрудники западных спецслужб в Незалежной, а также в Литве, Эстонии и Норвегии.

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в Брянской области пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которые намеревались совершить на территории России диверсии и теракты на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Диверсантами оказались кадровые сотрудники Службы специальных операций, курируемые Главным управлением разведки украинского оборонного ведомства.

Известно, что в обучении ДРГ участвовали сотрудники западных спецслужб на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии.

В ходе операции ФСБ трое диверсантов были ликвидированы, еще трое были задержаны.

У украинцев были изъяты шесть автоматических штурмовых винтовок с приборами для бесшумной стрельбы, 16 килограммов пластичного взрывчатого вещества чешского производства, большое количество гранат и натовских патронов, а также радиостанция для связи с руководством.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 281 («Приготовление к диверсии») Уголовного кодекса РФ. В ФСБ решается вопрос о заключении членов ДРГ под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Удмуртии задержан мужчина, готовивший поджог поезда. Фигурант дела является уроженцем одной из стран Центральной Азии.

