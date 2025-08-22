«С вашим днем рождения»: Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана

|
Дарья Орлова
Российский лидер также попросил ее передать привет своей семье.

Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана

Российский лидер Владимир Путин поздравил с днем рождения вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву. Сообщение появилось на сайте президента республики.

«Примите мои теплые поздравления с вашим днем рождения. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и успехов в вашем государстве», — написал глава РФ в своем послании.

Он также попросил Алиеву передать привет своей семье.

В мае Путин заявлял, что отношения России и Азербайджана — это дружественный союз. Президент РФ также выражал уверенность в том, что совместные усилия государств приведут их к наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества и партнерского взаимодействия в международных делах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ОАЭ и Азербайджан не будут участвовать в конкурсе «Интервидение», который состоится в Москве 20 сентября. Причины — внутренние обстоятельства и нехватка времени для подготовки. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN.

