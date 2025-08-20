ОАЭ и Азербайджан не будут участвовать в конкурсе «Интервидение»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 67 0

Музыкальное соревнование пройдет в Москве 20 сентября.

ОАЭ и Азербайджан не будут участвовать в конкурсе «Интервидение»

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не станут странами-участницами в песенном конкурсе «Интервидение», который пройдет в сентябре в Москве. Об этом рассказало азербайджанское информационное агентство Report.

Из публикации следует, что Азербайджан и ОАЭ не примут участие в конкурсе. В качестве причин указаны внутренние обстоятельства и нехватка времени для подготовки.

«Интервидение-2025» является международным конкурсом песни, который планируется провести в Москве 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена». В конкурсе примут участие представители более 20 государств, включая Россию, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Китай, Вьетнам, Индию, Катар, Саудовскую Аравию, Египет, ЮАР, Мадагаскар, Венесуэлу, Кубу, Сербию. А также впервые в музыкальном соревновании будут участвовать США и Колумбия.

Россию на конкурсе представит народный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, с новой песней «Прямо по сердцу», автором которой выступил продюсер Максим Фадеев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что началась подготовка номера SHAMAN к «Интервидению».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
«Бумажный маневр»: как Украина пытается хитрить с территориями
15:53
Умерла заслуженная артистка России Валентина Костюкова
15:46
Сохранить для будущего: профессор МХАТ рассказал о значении съемки спектаклей
15:32
Символ объединения: в России готовятся отметить День государственного флага
15:14
Спуститься — труднее: что известно о маршруте россиянки на пик Победы в Киргизии
15:05
Путин утвердил состав делегации РФ для 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Сейчас читают

Работа «Гиацинта» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
«Разрушить и осквернить»: в Раде раскрыли роль Зеленского в вывозе мощей из Киево-Печерской лавры
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс