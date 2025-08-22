Ни одного лишнего шага: украинцев за пересечение границы может ждать тюрьма

В Верховную раду внесли проект о лишении свободы за попытку пересечь границу

В Верховной раде Украины рассматривают законопроект, по которому за попытку пересечь границу страны может ждать тюремный срок. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Согласно этому проекту, в Незалежной могут ввести уголовную ответственность за незаконные попытки пересечь государственную границу в период действия режима военного времени.

Нарушителей планируют либо штрафовать на сумму до 170 тысяч гривен, либо лишать свободы сроком до трех лет.

«Также законопроект предлагает установить ответственность за нарушение срока пребывания за границей для призывников, военнообязанных и резервистов — штраф от 34 тысяч гривен до 51 тысячи гривен или тюремный срок от трех до пяти лет», — проинформировало издание.

По данным СМИ, этот законопроект уже приняли в парламенте и передали на рассмотрение профильного комитета.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Национальный банк Украины планирует переименовать «копейку» в «шаг» из-за ее связи с русской валютой. По мнению их чиновников, наличие такой монеты в Незалежной мешает этой стране дистанцироваться от РФ.

