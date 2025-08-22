«Жизнь прожита не зря»: умер автор песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 193 0

Вдова артиста поблагодарила зрителей и слушателей за любовь к его творчеству и поддержку.

В 78 лет умер народный артист Беларуси Ярослав Евдокимов

Фото: Сергей Виноградов/ТАСС

Умер автор песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов

Умер народный артист Белоруссии Ярослав Евдокимов. Об этом сообщила вдова исполнителя Ирина на его официальной странице в социальной сети.

«Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера! Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддерживали Ярослава, давали силы и веру, что спето много красивых песен и жизнь прожита не зря! С уважением и благодарностью, Ирина», — написала она.

Ярослав Евдокимов родился в ноябре 1946 года в городе Ровно. Большую часть своей жизни он провел в Беларуси, где формировался и как личность, и как артист. В 1975 году Евдокимов прошел прослушивание в Белорусской филармонии и, несмотря на отсутствие профильного образования, был принят туда в качестве солиста-вокалиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что гитарист и основатель метал-группы Mastodon Брэнт Хайндс разбился на мотоцикле.

