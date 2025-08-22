Восстановление поставок нефти из РФ в Венгрию займет минимум пять дней

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Остановка импорта энергоресурса произошла после удара Украины по трубопроводу «Дружба».

Восстановление поставок нефти из РФ в Венгрию займет пять дней

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сийярто: Восстановление поставок нефти из РФ в Венгрию займет минимум пять дней

Поставки нефти из России в Венгрию возобновятся минимум через пять дней. Остановка импорта энергоресурса произошла из-за удара Вооруженных сил Украины по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в личном блоге.

«Согласно предварительным оценкам ущерба, поставки нефти в Венгрию и Словакию прекратятся как минимум на пять дней» — говорится в сообщении.

По словам дипломата, атакой Незалежная нанесла ущерб не России, а Венгрии и Словакии, в первую очередь. Так как нефтепровод «Дружба» играет ключевую роль в энергоснабжении государств, и без него страны фактически остались без обеспечения топливом.

Кроме этого, Сийярто напомнил о январском письменном согласии Еврокомиссии, в котором говорилось о принятии мер против боевых ударов на линии электропередач, снабжающих членов Европейского союза энергоресурсами.

Словакия и Венгрия направили письмо Верховному представителю ЕС Кайе Каллас и комиссару по энергетике Дэну Йоргенсену из-за отсутствия мер против новых украинских ударов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Венгрия и Словакия призвали Еврокомиссию заставить Киев прекратить удары по «Дружбе».

