Лукашенко: Путин не разрешил атаковать «Орешником» офис Зеленского

Дарья Орлова
Россия выступает за мирное урегулирование конфликта.

Лукашенко рассказал о запрете Путина на удар «Орешником» по Киеву

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Президент РФ Владимир Путин запретил наносить удар из ракетного комплекса «Орешник» по офису президента Украины Владимира Зеленского на улице Банковой в Киеве. Об этом журналистам агентства «БелТа» рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Он заявил, что в России у некоторых лиц были планы нанести удар, однако Путин категорически запретил делать это. По словам белорусского президента, если бы «Орешником» действительно ударили по так называемым «центрам принятия решений», то от них ничего бы не осталось.

Он отметил, что у России имелась возможность обострить противостояние, применив комплекс «Орешник». Для этого было необходимо атаковать критически важные для Украины объекты. Москва отказалась от такого шага, так как изначально заявляла о своей приверженности мирному решению конфликта.

Лукашенко подчеркнул, что подобные действия невыгодны ни России, ни Украине. По его словам, после того как российская сторона с помощью комплекса «Орешник» нанесла удар по крупному предприятию с подземными сооружениями в восемь–десять этажей, в Киеве осознали серьезность ситуации. Он добавил, что теперь украинцы понимают: аналогичный удар может быть нанесен и по Банковой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что первый серийный комплекс «Орешник» поступил в войска РФ.

