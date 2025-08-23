Оззи Осборн увидел свою смерть во время последнего концерта в Бермингеме

Page Siх: Оззи Осборн увидел свою смерть во время последнего шоу в Бермингеме

Британский рок-музыкант и основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн предчувствовал собственную смерть во время последнего выступления в Бермингеме. В этом не сомневается его коллега по сцене, рокер Том Морелло, работавший на этом историческом концерте.

По его словам, товарищ чувствовал себя крайне слабым и понимал, не питая иллюзий, что конец близок. Как отметил Морелло, хоть он и скорбит по отцу хеви-метала вместе со всем миром, это просто «чудо, что икона прожила так долго».

«У меня было такое чувство, будто он это знал», — цитирует его портал Page Six.

Том Морелло — американский музыкант, гитарист и диджей, обладатель премии «Грэмми», вошедший в список ста величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Он является основателем группы Rage Against The Machine, а также участником коллективов Audioslave и Prophets of Rage. Кроме того, Морелло выпустил три сольных альбома под псевдонимом The Nightwatchman.

Оззи Осборн (настоящее имя Джон Майкл Осборн — Прим. Ред.), чье имя украшает Зал славы рок-н-ролла, вышел на сцену стадиона Villa Park в Бирмингеме за несколько недель до смерти. Сидя на черном троне, так как не мог стоять, он благодарил фанатов и коллег за преданность, возможность собрать последние силы и снова почувствовать себя тем Принцем тьмы. В течение 20 лет он боролся с болезнью Паркинсона, в последние годы ситуацию усугубили осложнения старых травм.

Оззи не стало 22 июля, ему было 76 лет. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как с ним простились в Бирмингеме, где музыкант когда-то начал творческий путь.

