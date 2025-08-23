Белый дом планирует передать бизнесу 20 тонн плутония из ядерных боеголовок

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 56 0

Это сырье американским компаниям может достаться бесплатно.

Белый дом планирует передать бизнесу 20 тонн плутония из ядерных боеголовок

Фото: Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

США рассматривает возможность передать энергетическим компаниям 20 тонн оружейного плутония. Об этом пишет Reuters.

По данным издания, этот плутоний может быть использован в качестве топлива для атомных реакторов.

«20 тонн будут взяты из более крупного запаса оружейного плутония объемом 34 тонны», — сказано в публикации.

Речь идет о запасах плутония, который был накоплен в период холодной войны. Его, как отмечают авторы статьи, Америка должна была уничтожить еще 25 лет назад. Тогда, в 2000 году, РФ и США подписали соглашение о нераспространении этого сырья. Также страны обязались уничтожить свои запасы.

Как утверждает Reuters, администрация президента США Дональда Трампа может передать этот материал бизнесу по символической цене или вовсе бесплатно. Однако все расходы, связанные с его транспортировкой, должны взять на себя компании, которые хотят заполучить плутоний.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп отправил военные корабли к берегам Венесуэлы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:41
На портале «Наш город» можно сообщить о незаконной рекламе в общественных местах
16:19
«Дети сидят прямо на песке»: сотни тысяч людей живут в палаточном городке на западе Газы
16:00
«Борец за права человека»: Захарова прокомментировала смерть Вышинского
15:40
Силы ПВО сбили 20 украинских дронов над территорией России
15:40
Умерла актриса и заслуженный педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая
15:18
Два землетрясения магнитудой более 5,0 произошли у восточного побережья Камчатки

Сейчас читают

Журналист Кирилл Вышинский умер в возрасте 58 лет
Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025