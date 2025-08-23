Мировая легенда: кто стал еще одним культурным послом «Интервидения-2025»

Александр Овечкин стал новым культурным послом «Интервидения-2025»

Легенда хоккея, капитан клуба НХЛ Washington Capitals, обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ Александр Овечкин стал новым культурным послом международного музыкального конкурса «Интервидение». Об этом сообщили в Telegram-канале конкурса.

«Мы рады объявить нового культурного посла „Интервидения'25“ — Александра Овечкина!» — написано в публикации.

Как отмечает пресс-служба конкурса, Александр Овечкин — это настоящий символ силы, воли к победе. Он вдохновляет миллионы людей по всему миру.

«Его достижения стали неотъемлемой частью истории мирового спорта, а теперь у него появилась новая миссия — воодушевлять и объединять народы под эгидой «Интервидения'25», — добавили в пресс-службе.

До этого организаторы раскрыли имена четырех послов. Ими стали заслуженный артист РФ Дима Билан, певица Клава Кока, группа AY YOLA, а также певица Пелагея.

«Интервидение» — международный музыкальный конкурс эстрадной песни. Изначально он проводился с 1960-х по 1980-е годы. Организаторами выступала Международная организация радиовещания и телевидения. Участие в конкурсе принимали артисты из стран Европы, Центральной Азии, Африки, Америки и других регионов.

В феврале 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» в Москве и Московской области.

Россию в этом году на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) с песней «Прямо по сердцу».

Конкурс пройдет 20 сентября 2025 на площадке «Live Арена» в Москве.

