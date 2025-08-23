В отношении блогера Арсена Маркаряна расследуется дело о реабилитации нацизма

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 46 0

Уголовное дело в отношении блогера возбудили еще весной этого года.

В отношении блогера Арсена Маркаряна расследуется дело о реабилитации нацизма

Фото: Instagram*/arsenmarkaryan

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В отношении блогера Арсена Маркаряна расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что дело возбудили еще весной, тогда же он был объявлен в розыск.

По данным прокуратуры, поводом стало интервью с Маркаряном, где он высказал свою русофобскую позицию. В частности, он оскорблял бойцов специальной военной операции (СВО), их родственников, правоохранительные органы, а также предлагал бомбить российские города.

Данные материалы были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. В марте была начата доследственная проверка в отношении блогера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогеру Лерчек продлили домашний арест до 28 сентября. Валерию Чекалину обвиняют в неуплате налогов на сумму 300 миллионов рублей и незаконном выводе денег из России на сумму свыше 250 миллионов рублей. Блогер реализовывала схемы через каналы в Дубае. Следствие подозревает Валерию и ее экс-супруга Артема Чекалина в использовании поддельных документов для легализации денег. В деле также фигурирует их бизнес-партнер Роман Вишняк.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:41
На портале «Наш город» можно сообщить о незаконной рекламе в общественных местах
16:19
«Дети сидят прямо на песке»: сотни тысяч людей живут в палаточном городке на западе Газы
16:00
«Борец за права человека»: Захарова прокомментировала смерть Вышинского
15:40
Силы ПВО сбили 20 украинских дронов над территорией России
15:40
Умерла актриса и заслуженный педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая
15:18
Два землетрясения магнитудой более 5,0 произошли у восточного побережья Камчатки

Сейчас читают

Журналист Кирилл Вышинский умер в возрасте 58 лет
Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025