Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 28 сентября
Валерию Чекалину обвиняют в неуплате налогов и незаконном выводе денег из России на сумму свыше 250 миллионов рублей.
Блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) продлили домашний арест до 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
«Суд Москвы продлил меру пресечения в отношении Валерии Чекалиной», — отмечено в официальном Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что мера пресечения продлена на один месяц и семь дней, до 28 сентября.
Обвинения Лерчек связаны с неуплатой налогов в размере 300 миллионов рублей и незаконным выводом средств за пределы России на сумму свыше 250 миллионов рублей. Блогер реализовывала схемы через каналы в Дубае. Следствие подозревает Валерию и ее экс-супруга Артема Чекалина в использовании поддельных документов для легализации денег. В деле также фигурирует их бизнес-партнер Роман Вишняк.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд продлил домашний арест для блогера Лерчек до 26 августа. Уточнялось, что супруги Чекалины погасили часть задолженности, но в мае этого года налоговая служба предъявила новый долг, который составляет 28 миллионов рублей.
