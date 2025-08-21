Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 28 сентября

Блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) продлили домашний арест до 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Суд Москвы продлил меру пресечения в отношении Валерии Чекалиной», — отмечено в официальном Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что мера пресечения продлена на один месяц и семь дней, до 28 сентября.

Обвинения Лерчек связаны с неуплатой налогов в размере 300 миллионов рублей и незаконным выводом средств за пределы России на сумму свыше 250 миллионов рублей. Блогер реализовывала схемы через каналы в Дубае. Следствие подозревает Валерию и ее экс-супруга Артема Чекалина в использовании поддельных документов для легализации денег. В деле также фигурирует их бизнес-партнер Роман Вишняк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд продлил домашний арест для блогера Лерчек до 26 августа. Уточнялось, что супруги Чекалины погасили часть задолженности, но в мае этого года налоговая служба предъявила новый долг, который составляет 28 миллионов рублей.

