Умерла актриса и заслуженный педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 59 0

Ее навсегда запомнят, как очень доброго, глубокого и остроумного человека, отмечает коллектив Российского института театрального искусства.

Педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая умерла в возрасте 95 лет

Фото: Telegram/Российский институт театрального искусства — ГИТИС. Официальный канал/gitis_official

В возрасте 95 лет ушла из жизни заслуженный работник искусств России, специалист по сценическому движению и фехтованию Анастасия Вербицкая. Об этом сообщили в Telegram-канале Российского института театрального искусства (ГИТИС).

«Сегодня на 96-м году жизни умерла Анастасия Всеволодовна Вербицкая — выдающийся педагог ГИТИСа, один из крупнейших в мире специалистов по сценическому движению и фехтованию, заслуженный работник искусств России», — говорится в сообщении.

В ГИТИСе Вербицкая преподавала почти 40 лет и посвятила этому делу всю жизнь.

Ученики всегда вспоминали своего преподавателя с благодарностью. Вербицкую навсегда запомнят, как очень доброго, глубокого и остроумного человека, отмечает коллектив культурного учреждения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве состоялась церемония прощания с режиссером Юрием Бутусовым в Театре имени Пушкина. Режиссер ушел из жизни в возрасте 63 лет. У входа в театр появился мемориал, куда люди приносят цветы, свечи и фотографии. Везде звучат теплые слова от учеников режиссера.

