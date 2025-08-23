Жена Эрдогана написала Мелании Трамп о страданиях детей Газы

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган направила обращение первой леди США Мелании Трамп с призывом обратить внимание на детей сектора Газа, которые погибают в конфликте с Израилем. Об этом сообщил Anadolu.

«Как вы указали в своем письме, каждый ребенок имеет универсальное и неоспоримое право расти в любящей и безопасной среде. Это право не является исключительным для какого-либо региона, этнической принадлежности, религии или идеологии», — написала Эмине Эрдоган в своем письме.

Также Эрдоган подчеркнула, что в секторе Газа уже погибли свыше 18 тысяч детей, при этом имена многих так и не удалось установить.

Ранее Мелания Трамп через своего мужа передала Владимиру Путину письмо с просьбой защитить детей, отметив, что это можно сделать «одним росчерком пера». Дональд Трамп позже заявлял, что российский лидер положительно отнесся к этому посланию.

