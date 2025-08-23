В МВД предупредили о новой схеме телефонных мошенников с копированием голоса

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 43 0

Чтобы обмануть своих жертв, аферисты действуют в два этапа.

Общество В МВД предупредили россиян о новой схеме мошенников с копированием голо

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МВД: мошенники придумали новую схему хищения денег с копированием голоса

Телефонные мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян и заполучения их денег. Об этом сообщают журналисты ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ, с которыми они ознакомились. По данным агентства, на первом этапе аферисты связываются с жертвой под видом сотрудника телекоммуникационной компании и информируют о скором отключении городских телефонных линий.

Затем абоненту предлагают выбрать альтернативную линию с сохранением номера и перейти на нее с сохранением прежних условий тарифного плана. А когда тот соглашается, обещают подготовить и направить ему все необходимые документы. Далее начинается второй этап. Жертве теперь звонят якобы сотрудники правоохранительных органов и Центробанка (ЦБ) РФ.

Новые лица в афере появляются, чтобы предупредить человека: он общался не с представителем телекоммуникационной компании, а со злоумышленником, который скопировал голос и получил доступ к банковским счетам обманутого. И тогда под предлогом защиты накоплений жертве предлагают задекларировать их и перевести на «безопасный счет».

Испуганный и дважды обманутый человек открывает доступ к средствам и теряет их.

Прежде чем следовать указаниям звонящих вам «специалистов», связывайтесь с компаниями, с которыми сотрудничаете, а также с правоохранительными органами и подтверждайте информацию. И никогда не отдавайте все пароли, поверив на слово. Преступники часто пытаются запугать собеседника, действуют напористо, чтобы он потерял бдительность. Сохраняйте спокойствие и берите паузу на проверку полученной информации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники обворовывают россиян под предлогом записи к врачу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:55
«С 18 лет подкалываю»: Решетова раскрыла правду о своей внешности
23:37
«Аэрофлот» корректирует расписание полетов в связи с ограничениями
22:55
Двое мирных жителя ранены в результате атаки БПЛА на Белгородскую область
22:37
В МВД предупредили о новой схеме телефонных мошенников с копированием голоса
22:10
Жена Эрдогана написала Мелании Трамп о страданиях детей Газы
21:52
Блогеру Арсену Маркаряну предъявлено обвинение

Сейчас читают

Журналист Кирилл Вышинский умер в возрасте 58 лет
Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025