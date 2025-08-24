Экс-премьер Украины Азаров: страны ЕС пытаются склонить Трампа на свою сторону

Всю неделю по планете раздается «эхо Анкориджи» после исторической встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. За эти дни окончательно стало ясно — президенты не просто встретились и разбежались, а наладили довольно тесный контакт.

Например, они теперь чаще созваниваются. Причем без особой дипломатической подготовки. В понедельник, например, сидел Трамп в своем кабинете с европейцами, обсуждал Анкоридж, Украину, Россию. Возникали вопросы, и Трамп в какой-то момент заявил: а чего мы догадки строим, давайте просто я позвоню в Кремль. И позвонил. И Путин взял трубку, хотя было в Москве уже за полночь. Можно было представить что-то подобное до Анкориджа? Вряд ли. Похоже, лидеры двух государств нашли общий язык.

«С приходом президента Трампа, я думаю, что такой свет в конце тоннеля, он все-таки замаячил. Сейчас была очень хорошая, содержательная и откровенная встреча на Аляске, контакты продолжаются на уровне наших министерств, ведомств, компаний. Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны, — это только начало полномасштабного восстановления наших отношений», — сказал Владимир Путин во время встречи с молодыми сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове.

Любопытно, что в те самые минуты, когда российский президент рассказывал атомщикам Сарова о перспективах отношений с американцами, за тысячи километров от Поволжья в Вашингтоне Дональд Трамп также с теплотой вспоминал встречу в Анкоридже.

Вообще он принимал делегацию FIFA, и США в будущем году принимают чемпионат мира по футболу. И внезапно Трамп вспомнил, что у него есть фотография из Анкориджа, и намекнул, что был бы рад пригласить и российского лидера в гости на чемпионат.

«Я собираюсь подписать это фото для него. Мне прислали фотографию, и я подумал, что вам всем будет интересно ее увидеть. Этого человека зовут Владимир Путин. Я думаю, он может приехать, а может и нет, в зависимости от того, что произойдёт. У нас много всего произойдет в ближайшие пару недель», — сказал Трамп.

Что было бы странно, ведь наша сборная на чемпионат попасть не может. Она под санкциями. Пока. До жеребьевки 5 декабря еще время есть. Может быть на это намекал Трамп?

Главное изменение после Анкориджа — это принятие Западом российской позиции, что по Украине нужно не перемирие, а долгосрочный мир. Но, опять же, на каких условиях? Европа мечтает накачать Украину оружием, возможно, отправить туда войска, превратить в «стального дикобраза», как образно выразилась глава Еврокомиссии.

По мне, так это скорее «свинью подложить». Но ладно, будем пользоваться европейскими образами. Дикобраз — это вообще-то грызун, у многих народов считается вредителем. И если он к одним повернется, так сказать, иголками, то к другим резцами, которые надо постоянно стачивать, давая что-то грызть.

Готовы европейцы содержать подобное прожорливое животное? Как они будут контролировать этого прирученного дикобраза, чтобы он иголками не стрелял куда попало? На эти вопросы за неделю попытались, но не смогли найти внятного ответа. Может, потому, что это не дикобраз, а ехидна? Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Павла Кузнецова.

Могли ли европейские лидеры предполагать, отправляясь за океан, что окажутся совсем в другой реальности?

С теми, кто обычно диктует свои условия в Старом свете, в Вашингтоне никто не церемонился. Привезли к Белому дому с черного хода. Ни тебе пышных встреч в аэропорту, ни даже личного присутствия хозяина. Никого из своих ближайших союзников Дональд Трамп показательно не встретил. Генсек НАТО даже как-то замешкался с пуговицами на пиджаке при выходе из машины.

Что уж говорить об этих фотографиях из Овального кабинета, которые облетели мировые СМИ. Весь пантеон европейской политической элиты, словно нашкодившие школьники в кабинете у директора.

«Это все те, которые играли против него при Байдене, хотели, чтобы он проиграл выборы. А сейчас, когда он стал президентом, ему льстят, а по сути дела, торпедируют все его усилия, все его предложения и пытаются его склонить на свою сторону», — сказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Вот она: новая реальность европейской политики. Столько благодарностей всего за несколько минут в стенах Белого дома точно не звучало.

К такому аттракциону подхалимажа евробюрократы тщательно подготовили и главного комика. Два часа перед визитом в Белый дом с ним вели разъяснительную беседу в украинском посольстве, чтобы не напортачил, как в феврале.

Зеленского пришлось обучать, что говорить, что не говорить. И ведь научили. С первых минут диалога Зеленский продемонстрировал — спорить, как и европейские покровители, не будет, а тысячекратно благодарен будет.

В общем, все по сценарию, заранее прописанному старшими товарищами из ЕС. В роль лидера единой и неделимой Украины Зеленский пытался вжиться как мог. Внезапно вспомнил о боевиках ВСУ.

«Важный момент — гуманитарное направление. Важно обменять всех заключенных, и я думаю, что президент Трамп поможет», — сказал Владимир Зеленский.

Хотя сам же их не так давно бросил. Еще в Турции на переговорах делегации России и Украины условились обменять пленных. Тысяча боевиков ВСУ могла вернуться домой. Но нет. Киев забрал лишь двух человек, важных для Зеленского. Остальные — как расходный материал.

Зато на улицах городов и сел Украины идет массовый отлов, чтобы хоть как-то пополнить ряды боевиков. Вот кадры, которые вызывают ужас. Полицейские и сотрудники ТЦК в Винницкой области таранят автомобиль, в котором на заднем сидении маленькие дети.

А это Сумская область. Здесь сотрудники ТЦК запихали в машину пару, мужчину и зачем-то женщину. Вероятно, это следующий этап мобилизации на Украине. Ну и где оно, непоколебимое мужество и единение украинцев, о котором в Вашингтоне рассказывал Зеленский?

Румынские СМИ сообщают, что украинцы бегут от мобилизации через границы соседних государств, рискуя жизнью. Только в этом году в республике пограничники поймали более пяти тысяч призывников. А в минувшую пятницу премьер-министр Украины Юлия Свириденко внесла в Верховную Раду законопроект о введении уголовной ответственности для уклонистов до 170 тысяч гривен (это около 330 тысяч рублей) или до трех лет лишения свободы.

«У Зеленского, как сказал Трамп, очень мало козырей. Европейцы, с другой стороны, продолжают призывать его сражаться. Европейцы, похоже, готовы сражаться до последнего украинца. И это трагическая ситуация для всех. И чем скорее она закончится, тем лучше для всех вовлеченных сторон», — сказал профессор американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

Опять же в параллельной вселенной Зеленского погибших националистов — 70 тысяч. Но на днях российские хакеры сообщили, что взломали базы данных Генштаба ВСУ. И нашли там огромный пофамильный список погибших, раненых и пропавших без вести. Всего более одного миллиона 700 тысяч человек. Но для западного зрителя совсем другая картинка.

«Наша армия сильна, но нам нужно приложить дополнительные усилия, чтобы сделать ее еще более мощной и способной не только защитить Украину, но и сделать вклад в европейскую безопасность в будущем», — сказал посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

Собственно, примерно о том же Зеленский просил и в Вашингтоне. А о мире: сухо и коротко. Европейские политики этого в сценарий, видимо, не прописали.

В отличие от картины мира Зеленского и его группы поддержки из числа евробюрократов, позиция Кремля понятна и не менялась с февраля 2022 года. Демилитаризация Украины, денацификация, нейтральный статус, права для русскоговорящих. И, что теперь особенно важно, никаких гонений на каноническую православную церковь.

А что с территориями? В Белом доме Зеленскому еще раз наглядно показали реальную картину на земле. Розовым — освобожденные Россией районы. Намек со стороны Трампа прозрачный: от Крыма и еще четырех областей Киеву придется отказаться.

«Каждой стороне придется пойти на определенные уступки. И, очевидно, вопрос о земле или о том, где проведут эти линии, где закончится война, станет частью этого разговора. Это непросто и, возможно, даже несправедливо, но это необходимо для прекращения войны», — сказал госсекретарь США Марко Рубио.

На что рассчитывают в Киеве, не очень понятно, но на этой неделе украинский нардеп Анна Скороход предложила хитрость, граничащую с глупостью: передать оставшиеся под контролем Украины территории Донецкой и Луганской областей в состав соседних Харьковской и Днепропетровской, которые пока под контролем националистов.

«Во-первых, мы должны действовать исключительно в интересах наших людей и дать им гарантию: эти территории останутся украинскими», — сказала депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.

Судя по всему, киевский режим ищет любые лазейки, лишь бы только остаться у власти. Хотя понятно, перекраивание карт ничего не гарантирует.

«И это трагедия. Трагедия артиста, который решил сыграть роль президента несуществующего государства. Ну вот в итоге это привело к тому, к чему привело», — доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

По итогам вашингтонского саммита Трамп заявил, что готов организовать встречу Владимира Путина с Зеленским. И сам тоже может присоединиться. Место и время возможных переговоров пока неизвестно. Но если учитывать патологическую недоговороспособность официального Киева, а вернее его абсолютную несамостоятельность, можно ли о чем-то с ним договориться?

