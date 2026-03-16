«Худшее время»: Главным проигравшим в войне против Ирана оказалась Украина

Пауза в переговорах по украинскому урегулированию может ухудшить положение Киева.
TAC: главным проигравшим в войне США и Израиля против Ирана оказалась Украина
Военная операция США и Израиля против Ирана негативно сказалась на Украине и может обернуться для нее серьезными проблемами. Об этом 14 марта пишет The American Conservative (TAC).
«Украина [получила] меньше оборонительного вооружения. <…> Потеря противоракетных комплексов <…> и приостановка переговоров не могли произойти в худшее время для Украины», — говорится в статье.
Авторы статьи считают, что пауза в переговорах по украинскому урегулированию может ухудшить положение Киева. Издание предупреждает, что это может привести к дополнительным потерям в людях и территориях, ослабить оборонный потенциал Украины и снизить ее шансы на успешные переговоры в будущем.
На прошлой неделе американский лидер обвинил Зеленского в препятствовании урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что у украинского президента почти не осталось шансов на успех, и призвал его к компромиссу.
Ранее Трамп выразил удивление нежеланием Зеленского договариваться о мирном урегулировании. По словам американского лидера, с Путиным заключить сделку гораздо проще, чем с украинским президентом.
Трамп также заявил, что не нуждается в помощи Зеленского в операции против Ирана, назвав последнего наименее подходящим союзником для Вашингтона. Он уклонился от комментариев о возможном использовании американских разработок в сфере борьбы с дронами.
