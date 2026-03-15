Трамп: Зеленский — последний человек, от которого США нужна помощь с Ираном

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко

Президент США ответил на вопросы NBC News.

Что Трамп сказал о помощи Зеленского США

Фото: Reuters/Abdul Saboor

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский — последний человек, от которого США нужна помощь в защите от иранских дронов.

«Нам не нужна помощь», — сказал он. — «Последний человек, от которого нам нужна помощь — это Зеленский».

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. 

МИД России осудил действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

