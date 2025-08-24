Более 300 тысяч зрителей собрал фестиваль «Летфест» в Москве

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 50 0

Самодельные летательные аппараты представили 20 команд.

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Свыше 300 тысяч гостей собрал прошедший в столичном парке искусств «Музеон» фестиваль самодельных летательных аппаратов «Летфест». Об этом сообщает портал mos.ru.

Отмечается, что в фестивале приняли участие 20 команд, лидерами которых стали известные представители российского спорта и шоу-бизнеса, артисты и блогеры. Среди них: чемпионка мира Евгения Медведева, олимпийский призер Алексей Ягудин, а также завоевывавший первые места на мировых первенствах боец смешанных единоборств Джефф Монсон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что безалкогольный гастрофестиваль «Балтика Фест» пройдет 13 сентября на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге. Хедлайнерами мероприятия выступят легенды русского рока — группа «Чайф», культовая поп-группа «Дискотека Авария» и популярная певица Мари Краймбрери. Зрителей ждут мастер-классы и гастрошоу, еда и напитки, а также живые выступления и интерактивные развлечения.

В последние годы интерес к мероприятиям такого рода вновь растет. Несмотря на существующие ограничения, в стране появляются новые фестивали.

