Более 140 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Они уже получают помощь и в дальнейшем будут направлены в российские клиники.

Фото, видео: 5-tv.ru

В воскресенье, 24 августа, 146 российских военнослужащих были возвращены с территории, находящейся под контролем киевского режима. Об этом сообщает Минобороны РФ. В обмен украинской стороне переданы 146 военнопленных ВСУ.

Кроме того, в рамках договоренностей были освобождены восемь жителей Курской области, являющихся гражданами России. По информации ведомства, они незаконно удерживались украинской стороной.

На данный момент все российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь. В дальнейшем бойцов направят в лечебные учреждения Минобороны РФ для прохождения полного курса лечения и реабилитации.

Отмечается, что посредническую роль в организации обмена сыграли Объединенные Арабские Эмираты. Ранее, 14 августа, с территории, контролируемой Киевом, были возвращены 84 российских военных. Освобожденные бойцы тогда выразили благодарность президенту России Владимиру Путину и всем, кто способствовал их возвращению домой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили село Филия Днепропетровской области.

