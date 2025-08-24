Вооруженные силы России освободили населенный пункт Филия Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате наступательных действий освободили населенный пункт Филия Днепропетровской области», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Минобороне сообщали, что за ночь с 23 на 24 августа были перехвачены и уничтожены 95 украинских дрона над 14 регионами России.

Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

