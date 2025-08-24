ВС РФ освободили село Филия Днепропетровской области

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Населенный пункт полностью перешел под контроль российских военных.

освободили населенный пункт Филия Днепропетровской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Тема:
Спецоперация Победы ВС РФ сегодня

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Филия Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате наступательных действий освободили населенный пункт Филия Днепропетровской области», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Минобороне сообщали, что за ночь с 23 на 24 августа были перехвачены и уничтожены 95 украинских дрона над 14 регионами России. 

Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Тема:
Спецоперация
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

