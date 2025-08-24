В США скончался экс-ведущий программы «Вести» Юрий Ростов

Журналист вел телепередачу с 1991 года и позже работал в американских СМИ.
Фото: Анатолий Морковкин/Фотохроника/ТАСС
Экс-ведущий программы «Вести» Юрий Ростов умер в США. Об этом 24 августа сообщил тележурналист, режиссер и продюсер Михаил Дегтярь.
С 1991 года Ростов вместе со Светланой Сорокиной вел восьмичасовой выпуск программы «Вести». В 1993 году он стал корреспондентом «Вестей» в Соединенных Штатах.
В 1997 году журналист оставил работу собкора российского ТВ в Нью-Йорке и начал карьеру брокера. Позже он возглавил отдел новостей в телерадиовещательной корпорации WMNB из Нью-Джерси, ориентированной на русскоязычную аудиторию.
