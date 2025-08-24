Режиссер Валерий Усков скончался на 93-м году жизни

Борис Сатаров
Союз кинематографистов России сообщил о смерти народного артиста РСФСР.

Фото: Николай Малышев/Фотохроника/ТАСС

Народный артист РСФСР, режиссер Валерий Усков умер на 93-м году жизни. Об этом информирует Союз кинематографистов России в на своем официальном сайте.

В Союзе кинематографистов России выразили соболезнования родным и близким Валерия Ивановича Ускова.

Усков был лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, а также кавалером орденов «Знак Почета», «Орден Почета» и «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.

Будущий режиссер в 1955 году окончил факультет журналистики Уральского университета, а в 1961 году – режиссерский факультет ВГИКа. После учебы он начал работать на Свердловской киностудии, а с 1964 года перешел на «Мосфильм».

Вместе с Владимиром Краснопольским Усков снял ряд популярных картин и сериалов, среди которых «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын» и «Соучастие в убийстве».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти звезды сериала «Клан Сопрано» Джерри Эдлера.

