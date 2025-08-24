Дуров: последствия моего ареста — огромный ущерб имиджу Франции

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 20 0

Основатель Telegram рассказал, что ему каждые две недели приходится возвращаться в страну.

Дуров: последствия моего ареста — огромный ущерб имиджу Франции

Фото: © РИА Новости/Евгений Полойко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что единственным результатом его ареста во Франции в 2024 году стал значительный ущерб имиджу страны как свободного государства. Об этом он сообщил 24 августа в своем телеграм-канале.

«К сожалению, единственным результатом моего ареста на данный момент стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны», — написал он в своем телеграм-канале.

Дуров уточнил, что с момента ареста ему каждые две недели приходится возвращаться во Францию, а дата подачи апелляции пока не назначена. По его словам, задержание произошло из-за ошибки французских правоохранителей, которые неправильно направляли юридические запросы в Telegram. Он отметил, что при корректной работе сотрудников вопросы были бы решены без вмешательства суда.

Ранее Telegram начал блокировать каналы, публикующие личные данные пользователей, что также связано с правовыми проверками и запросами властей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:00
Канада выделит Украине два миллиарда долларов на вооружение и оборонные нужды
22:25
Дуров: последствия моего ареста — огромный ущерб имиджу Франции
22:00
Джей Ди Вэнс заявил о бесполезности санкций против России
21:40
Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Москве
21:20
Теперь ездит на автобусе: Любовь Успенская удивила своих поклонников
20:55
В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из украинского плена бойцами РФ

Сейчас читают

Теперь ездит на автобусе: Любовь Успенская удивила своих поклонников
«За версту несет»: посол России назвал вмешательством действия ЕС в Молдавии
«У нее есть опыт»: подруга пропавшей на Курилах туристки надеется на лучшее
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025