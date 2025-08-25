Ольга Орлова показала фигуру после полного застолий лета: «Набрала так набрала»

Певица Орлова пожаловалась на лишние килограммы и показала фигуру после лета

Певица и телеведущая Ольга Орлова показала поклонникам «достижения» вкусного лета. Помимо шикарного отдыха на курортах, звезда позволила себе наслаждаться и едой, но теперь жалеет. В личном блоге она опубликовала видео, на котором гуляет по песчаному берегу в купальнике. И сообщила, что теперь ее ждет серьезная диета, пишет 7Дней.ru.

Несмотря на то, что на видео Орлова действительно не выглядит, как модель с подиума начала нулевых, найти недостатки в ее фигуре удалось не каждому. Звезда по-прежнему стройна, ухоженна и женственна, о чем ей спешат сообщить поклонники. Но со своими пышными формами артистка все равно намерена сражаться.

«Вся жизнь — борьба с весом… Вот и сейчас… Встречай меня, диета!» — подписала ролик Орлова.

Изначально в планы певицы на лето входила поездка с супругом на Северный полюс, но она не состоялась. Тогда исполнительница решила отправиться на греческий курорт с друзьями. Вкус Греции теперь придется только воображать, так как в еде она намерена себя строго ограничить. Она также отказалась от алкоголя, сладкого и даже кофе.

«Такого насыщенного на застолья лета у меня еще не было. Набрала так набрала… Я исключила алкоголь, сладкое и убрала кофе. Жутко мучаюсь без чашечки американо», — жаловалась Орлова в прежних постах

Певица пока не может оценить результаты своего питания, так как на отдыхе у нее нет весов. Первым делом по возвращении в Москву артистка займется именно взвешиванием. Если, конечно, любящие поклонники не убедят, что пара килограммов красоте не помеха.

