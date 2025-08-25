«Хочу обнять маму»: вернувшиеся из украинского плена бойцы поделились эмоциями после обмена

Обмен пленными по формуле «146 на 146» Москва и Киев провели в рамках стамбульских договоренностей.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Самолет с 146 вернувшимися из плена военными РФ приземлился в Подмосковье

В Россию из украинского плена вернулись 146 наших бойцов. Спецборт Минобороны несколько часов назад приземлился в Подмосковье. Обмен состоялся в рамках стамбульских договоренностей. Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Впереди у солдат — медицинское обследование и реабилитация. После чего многие из них собираются вновь отправиться на передовую. Ну а сейчас главное желание — поскорее обнять родных. На взлетной полосе военных встречала корреспондент «Известий» Александра Мостовая

— Какое у вас сейчас самое первое желание?

— Хочу приехать домой и обнять маму, подарить ей цветы.

Обнять близких они мечтали все это время, пока находились в украинском плену. И вот месяцы ожидания позади. Самолет с российскими военными приземлился на аэродроме. Наши бойцы на родной земле. Увидев журналистов, первым делом просят телефон.

«Мамуль, мы приземлились, мы в Москве, мне корреспондент дала телефон. Я люблю тебя, девчонок обними, поцелуй, скажи, что папа скоро приедет», — сказал военнослужащий ВС РФ Сергей во время телефонного звонка матери.

Услышать родные голоса в плену они не могли, и этих простых житейских радостей на той стороне очень не хватало.

Павел воевал под Харьковом, в плену провел полгода. Очень скучал по матери, которая считала его пропавшим без вести. Сейчас планирует отметить день рождения в кругу семьи.

«Не верится до сих пор, что это случилось. (Планы. — Прим. ред.) увидеть маму, папу, обнять и поцеловать», — рассказал военнослужащий ВС РФ Павел.

Обмен пленными по формуле «146 на 146» Москва и Киев провели в рамках стамбульских договоренностей. Россиян сначала доставили на территорию Белоруссии, где перед перелетом им оказали первую медицинскую помощь.

Уставшие, но очень счастливые. Они делятся с журналистами планами и мечтами. Многим после всего пережитого предстоит длительное лечение и реабилитация в госпиталях. И тем не менее большинство военнослужащих намерены вернуться на фронт, чтобы приблизить нашу победу.

Наши военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, уже в этих автобусах, скоро разъедутся по домам, и у них наконец-то будет возможность увидеть своих близких после долгой разлуки.

