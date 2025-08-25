В Москве презентовали фильм «Наше наследие. Сохраненное и возрожденное»

Лента посвящена труду реставраторов после Великой Отечественной войны. Годами они восстанавливают то, что уничтожили фашисты.

В Москве презентовали уникальный фильм — «Наше наследие. Сохраненное и возрожденное». Он посвящен трагическим страницам истории и культуры, когда во время Великой Отечественной войны фашисты поставили на поток уничтожение и разграбление предметов искусства. И если другие страны Европы потеряли таким образом около 20 тысяч объектов, наша страна — намного больше.

«Только в РСФСР было похищено и уничтожено один миллион 177 тысяч единиц музейного хранения. Если посчитать, то получится, что урон нашей стране нанесен в 54 раза больше», — рассказал специальный корреспондент отдела культуры ИД «Аргументы и факты» Константин Кудряшов.

Для культурных грабежей в Третьем Рейхе был создан «Фонд Фюрера», тем же самым занималась и так называемая группа Кюнсберга, которая вывезла Янтарную комнату из Екатерининского дворца.

«Особенно пострадал Петергоф, порядка 16 тысяч экспонатов было разрушено, вывезено, из них 250 найдено и восстановлено. Но при этом, когда мы заходим в Гатчину, Павловск, Петергоф — мы не представляем, какой труд реставраторов стоит за всем этим», — рассказала бренд-директор, руководитель дирекции по развитию бренда и мультимедиа-проектам ИД «Аргументы и Факты» Елена Мулланурова.

Цель документального фильма — рассказать об уникальной русской реставрационной школе и самоотверженной работе сотрудников музеев. Годами они восстанавливают то, что уничтожили оккупанты.

Ленту снял издательский дом «Аргументы и факты» при поддержке президентского фонда культурных инициатив и является частью специального мультимедийного проекта к 80-летию Победы.

