«Открыла рот, а там ужас»: сестра Жанны Фриске перенесла экстренную операцию

Наталье Фриске удалили четыре лимфоузла из-за недолеченной ангины

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья перенесла экстренное хирургическое вмешательство. Причиной стала недолеченная ангина. Как рассказала блогер телеведущему Тимуру Еремееву, все произошло «по глупости». Она не хотела обращаться к врачу, когда заболела, и в итоге последствия дошли до крайности.

«Я всегда лечилась так — чай с малинкой и никаких антибиотиков. Терпеть не могу все это — к врачам сходить, анализы сдать. Три дня я пролежала с ангиной, поняла, что я просто ночами начинаю задыхаться, я открыла рот и посмотрела, а у меня там просто ужас», — призналась Фриске.

Это была гнойная ангина. В поликлинику Наталья пришла уже с повышенной температурой и с кошмарным самочувствием, просто умоляла о срочной помощи. И получила назначение в виде шестидневного курса антибиотиков. По истечение срока Фриске почувствовала себя значительно лучше, но на повторный прием не явилась.

Через три недели блогер почувствовала боль в области шеи, но не придала этому значения. Но в течение следующих семи дней боль усилилась настолько, что терпеть уже не получалось, и слова сказать не получалось. Снова поднялась температура, била дрожь.

Наталья выпила жаропонижающее, чтобы были силы отвезти маленького ребенка к родителям, и поехала в больницу. В одной клинике звезду не приняли, потому что не было челюстно-лицевых хирургов, отправили в другую. Там почему-то спросили, ела ли она сегодня…

«Они начинают катетеры ставить, к чему-то готовить. Я спрашиваю: „А к чему вы меня готовите?“ Они: „К экстренной операции“… Из-за того, что я недолечила ангину, это мне дало такое осложнение. Операция заключалась в том, чтобы удалить гнойник и четыре лимфоузла, распавшихся уже», — заключила Фриске.

Певица Жанна Фриске, по которой очень тоскует вся ее семья, умерла 15 июля 2015 года из-за онкологии. Она два года боролась с глиобластомой, но не победила. Ранее, в годовщину смерти популярной артистки, 5-tv.ru писал о ее творческом пути, взлетах и падениях и самой страшной битве.

