Рудковская рассказала о семейной мечте: «Хотим делать красивые завтраки»

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 733 0

На реализацию плана требуется много денег.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Рудковская и Плющенко собираются купить яхту, чтобы готовить на ней завтраки

Продюсер и предприниматель Яна Рудковская рассказала о планах на крупное приобретение. По словам знаменитости, она и ее муж — фигурист Евгений Плющенко — мечтают о семейной яхте. Однако с покупкой супруги решили повременить.

«У нас есть такая мысль — приобрести яхту, но чуть попозже. Хотим делать на ней красивые завтраки, приглашать туда друзей, иногда ее сдавать», — поделилась Рудковская в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на главном светском событии лета — традиционной Регате Radio Monte Carlo.

Продюсер известна своей любовью к дорогим вещам, но в данном случае, вероятно, победил прагматизм. Яхту супруги хотят не особо масштабную, а сама Рудковская уже определилась с маркой.

«Думаю, что 40 метров. Sanlorenzo мне нравится. Очень красивая яхта», — сообщила она.

Ранее, писал 5-tv.ru, Яна Рудковская рассказала, что ее связывает с наследником знаменитого стилиста Сергеем Зверевым-младшим.

